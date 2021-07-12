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Giriş Tarihi: 12.7.2021 13:57

Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime geçecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime geçecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı?

Geçtiğimiz dönem salgın tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecine devam eden üniversitelerde gözler yeni dönemin başlayacağı tarihe çevrildi. Aşılama hızla devam ederken bilindiği üzere akademik kadroda hizmet veren öğretmenlere öncelik tanınmış öte yandan aşılama 16 yaşa kadar düşmüştü. Bu kapsamda yeni döneme de kısa süre kala öğrenciler “Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime geçecek?” şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile ilgili detaylara da yer verilmişti. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci için milyonlarca öğrencinin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle sonlandıran eğitim kurumları yapılan son açıklamada üniversiteler için akademik takvim açıklamasında bulunmuştu. Bu kapsamda "Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime geçecek?" soruları da gündeme taşındı. İşte üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi ve detaylar…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül ayında açılacak mı? YÖK ile 2021 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte?

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.

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Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime geçecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı?
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