YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, bugün mü? YÖKDİL/2 başvuru ekranı ve YÖKDİL sınav başvuru ücreti

Yılda iki ya da üç kez yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Başvuruları 2 Temmuz'da başlayan YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, bugün mü sorusu gündeme geliyor. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyenler YÖKDİL başvuru nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar diye araştırarak bugün başvurusunu yapmaya hazırlanıyor. Sınav tarihleri ve YÖKDİL/2 başvuru ekranı haberimizde.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/2 oturumu 29 Ağustos'ta yapılacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.