YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, bugün mü? YÖKDİL/2 başvuru ekranı ve YÖKDİL sınav başvuru ücreti

Yılda iki ya da üç kez yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Başvuruları 2 Temmuz'da başlayan YÖKDİL başvurusu için son gün ne zaman, bugün mü sorusu gündeme geliyor. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyenler YÖKDİL başvuru nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar diye araştırarak bugün başvurusunu yapmaya hazırlanıyor. Sınav tarihleri ve YÖKDİL/2 başvuru ekranı haberimizde.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/2 oturumu 29 Ağustos'ta yapılacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Başvuruları 2 Temmuz'da alınmaya başlanan YÖKDİL için son başvuru tarihi ÖSYM sınav takviminde 12 Temmuz olarak belirtildi. 10 günlük başvuru süreci tanınan sınav için geç başvuru tarihi ise 27 Temmuz olarak açıklandı.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Bu yıl YÖKDİL sınav başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretleri sınav başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra aşağıdaki bankalara yatırılacak:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyor. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilir.
YÖKDİL VE YDS FARKI NEDİR?
YÖKDİL sınavı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri olarak üç temel alana ayrılan sınavdır. Her aday kendi alanına ilişkin soruları yanıtlar. Ancak YDS'de her alandan soruların yanıtlanması gerekir. Bu bağlamda YÖKDİL mesleki terminolojiyi de barındırdığı için kurumsal alanda daha çok işe yaramakta ve özel sektör çalışanları tarafından daha çok tercih edilmektedir. YDS ise akademik alanda ilerleme planı olanların daha çok tercih ettiği bir sınavdır.