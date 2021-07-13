AUZEF sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı?

Yukarıda ifade edilen karar gereğince ve İstanbul Üniversitesi'nin kurum kültürü çerçevesinde; Üniversitenin tüm fakültelerinde olduğu gibi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde de bütünleme sınavı uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz diledikleri takdirde diğer üniversitelerin yaz okulu uygulamasından da faydalanarak ders alabilmektedirler. Bu bağlamda örgün öğretim dahil hiçbir akademik birimimizde yaz okulu uygulaması genel kabul görmediğinden AUZEF bünyesinde de yaz okulu açılmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi olarak eğitim görmüş olduğunuz alanla ilgili mesleğinizin gerektirdiği her türlü bilgi, beceri, davranış ve tutuma sahip bireyler olarak yetişebilmeniz ve gerekli yetkinlikler ile mezun olabilmeniz en önemli amacımızdır.