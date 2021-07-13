İlkokul, ortaokul ve liselerde başlayan yüz yüze eğitim sürecinin ardından yaz tatili başladı. Okullarda yeni yeni dönem için hazırlıklar sürerken öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu sene bilindiği üzere 2 Temmuz tarihinde okullarda yaz tatili başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Eylül ayını işaret eden Selçuk 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi bildirdi. Buna göre; Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelen son dakika açıklamalarının detayları…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.
Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız. Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.
Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.