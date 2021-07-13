DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM ile DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları için bekleyiş başladı. Adaylar 11 Temmuz Pazar günü katılım sağladıkları sınavın ardından geçtiğimiz gün soru kitapçığına erişim sağlamış ve kendi cevapları ile karşılaştırma fırsatı yakalamıştı. Bu kapsamda ise "Dikey Geçiş 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor?" şeklindeki sorular yanıt arıyordu. ÖSYM takviminde sınava ilişkin sonuçların Ağustos ayında belirlenen tarihte erişime açılacağını bildirdi. Buna göre; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.