DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM ile DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları için bekleyiş başladı. Adaylar 11 Temmuz Pazar günü katılım sağladıkları sınavın ardından geçtiğimiz gün soru kitapçığına erişim sağlamış ve kendi cevapları ile karşılaştırma fırsatı yakalamıştı. Bu kapsamda ise "Dikey Geçiş 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor?" şeklindeki sorular yanıt arıyordu. ÖSYM takviminde sınava ilişkin sonuçların Ağustos ayında belirlenen tarihte erişime açılacağını bildirdi. Buna göre; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte detaylar…