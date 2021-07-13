Domino nasıl oynanır, taşları nasıl dizilir? Domino oyunu kaçta biter?

Domino oyununda taşlara "domino", "kart " ya da "pul" adı verilmektedir. Lakin oyunda en sık kullanılan ifadeler "domino" ve "taş"tır. 28 tane dikdörtgen taş ile oynanan domino taşlarının bir yüzü düz, diğer yüzü ise ortadan çizgi ile ikiye bölünmüştür. Bu çizgilerin alt ve üst kısmında boş kareler ile işaretlenen rakamlar mevcuttur. Peki, domino nasıl oynanır? Domino oyunu kaçta biter? İşte bu gibi sorularınızın yanıtları…

DOMİNO NASIL OYNANIR?

Domino tüm zamanların en eğlenceli oyunlarından biridir. Bu oyunun amacı, sayıları benzer olan taşları birbiri ile eşleştirecek şekilde dizmektir. Oyun, ilk etapta bir oyuncunun istediği bir taşı masaya dik bir şekilde koyması ile başlar. Diğer oyuncular ise sırası ile uçtaki sayı değerine eşit değere sahip olan taşları yerleştirir ve oyun bu şekilde devam eder. Ancak sırası gelen oyuncunun kenarda duran taşa değer taşı bulunmuyorsa, o halde oyuncu, kapalı taşlardan çeker. Bu durum o değerde taş gelene kadar devam eder.

Sırası gelen oyuncu ilk oyuncunun koymuş olduğu taşa benzer taşları koymakla görevlidir. Örnek olarak; 6-5 taşları konulmuş ise ardından 5-6 veya 6-5 taşlarının konması mümkündür. Burada önemli noktalardan biri ise taşların uç kısmının aynı hizada olması gerektiğidir.

Bunu bir dizilimle açıklamak gerekirse örneğin; (6-5, 5,5, 5,1, 1,2, 2,0, 0,2) gibi. Ancak oyuncunun koyacak taşı bulunmuyorsa bu noktada taşın gelmesi için oyuna taş çekerek devam edilir. Oyun, elindeki tüm taşları bitiren kişinin domino demesi ile son bulur. Bunun yanı sıra bir hamle kalmadığında da bu durum oyunun bittiği anlamına gelir.

DOMİNO TAŞLARI NASIL DİZİLİR?

Domino taşlarının diziliminde tek taşlar masaya paralel bir şekilde, çift taşlar ise dik şekilde yerleştirilir. Oyuna başlarken taşlar yüzü kapalı vaziyette karıştırılmalıdır. Banka şeklinde ifade edilen alana taşlar yerleştirildikten sonra oyuncuların sırası ile birer taş çekmesi gerekir. Oyunun kazananı tüm taşları dizebilen oyuncudur. Son taşını atması ile domino diyerek oyunun kazananı o kişi olur. Yani oyuncu kendi taşlarının hepsini dizdiğinde domino diyerek oyunu sona erdirir. Dama oyunu kaçta biter sorusunun cevabı da bu şekilde verilebilir.