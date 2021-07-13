Gerçek Kişi Ne Demek? Gerçek Kişi Nedir? Tüzel Ve Gerçek Kişi Arasındaki Fark İle Örnekler

Hukuki terimler arasında en sık karşılaşılan ve en çok merak edilenlerden biri de gerçek ve tüzel kişiliklerdir. Hukukta kişilik türleri arasında karşımıza çıkan bu iki terim, tüzel ve gerçek kişi ne demek sorusuyla inceleniyor. Tüzel ve gerçek kişi arasındaki fark ile bu terimlerin örnekleri de merak ediliyor. İşte gerçek kişi nedir sorusunun yanıtı.

GERÇEK KİŞİ NE DEMEK?

Tam ve sağ doğmak şartıyla anne karnına düşen her birey doğumundan ölümüne dek gerçek kişi kabul edilir. Gerçek kişiler tüzel değil insan, kurumlaşmamış kimse, birey olarak var olan kişi anlamlarına gelir. Gerçek kişiler, bir amaç etrafında bir araya gelerek tüzel kişileri oluşturur.

GERÇEK KİŞİLİK NE DEMEK?

Gerçek kişilikler hukuki zeminde borçlanma, alacaklı durumuna düşme, kişi hak ve ehliyetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Kısacası tüm insanlar gerçek kişilik kabul edilir. Hukuki açıdan her bireyin sahip olduğu haklar eşittir. Gerçek kişilikler hak ehliyeti açısından eşittir.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ KİMDİR?

Hukuki açıdan "Gerçek kişi" ve "Tüzel kişi" olmak üzere iki tür kişilik bulunmaktadır. Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar geçen süreçte tüm insanları kapsayacak şekilde kullanılan terimdir. Tüzel kişi ise tescilli kuruluş ve oluşumlardır. Tüzel kişiler birden fazla gerçek kişinin bir araya gelmesi ve bir amaca hizmet etmesi ile meydana gelir.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ARASINDAKİ FARK

Gerçek kişi doğumundan ölünceye dek varlığını kaybetmez. Ancak tüzel kişi, kuruluş amacına ulaşması sonucu dağılır ya da hukuka aykırı hareketleri sonucu feshedilirse bu kişilik ortadan kalkabilir. Zira tüzel kişiler gerçekte yoktur ve kişilikleri yalnızca hukuki açıdan kuruluşun varlığına bağlıdır. Özel hukuk tüzel kişisi olarak adlandırılan bu kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılar birer resmi mektuptur. Tüzel kişilikler bakanlıklara ya da doğrudan devlete bağlı olabilir.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ÖRNEKLERİ

Devlet, şirketler, dernekler, belediyeler, vakıflar, sendikalar, üniversiteler ve siyasi partiler tüzel kişi sınıfına girer. Gerçek kişi ise Sağ ve tam doğmak şartıyla anne karnına düşen her insan için geçerli olan bir tanımdır.