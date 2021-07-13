Güz dönemi nedir? Üniversitede güz dönem ne zaman başlar ve biter, ne kadar sürer?

Ülkemizde birçok üniversite mevcuttur. Özel ya da devlet üniversitelerinin bahar ve güz dönemi, dönem bitişleri ve sınav tarihleri arasındaki farklılıklar yaşanabilmektedir. Ancak güz dönemi birinci dönemi kapsarken bahar dönemi ise ikinci dönemi kapsamaktadır. İlkokul döneminde öğrenciler 1. ve 2. dönem şeklinde iki farklı dönem sürecinde eğitim görmektedirler. Bu iki dönemin arasında ise 15 tatil adı ile ifade edilen bir ara tatil söz konusudur. Üniversitelerde ise bu iki dönem farklı isimlerle adlandırılmakta, bahar ve güz dönemi ifadelerini almaktadır. Bu nedenle güz dönemi nedir? Sorusu kafalarda soru işaretlerine yol açmaktadır.

GÜZ DÖNEMİ NEDİR?

Üniversitelerde güz dönemi, genel olarak eylül ayında başlar ve aralık ayı itibarı ile sona eren sınavları takiben güz dönemi bitmiş olur. Üniversitelere göre farklılık gösteren bu tarihlerin haricinde öğrencilerin bütünleme sınavına kalıp kalmadıklarına bağlı olarak tatil sürecinde farklılıklar meydana gelebilir. Güz döneminde her dersten vize ve final sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda başarı sağlayamayan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerek ders notunu yükseltme hakkına sahiptirler.

GÜZ DÖNEMİ NE ZAMAN OLUR?

Güz dönemi ne zaman başlar? Sorusu özellikle üniversite hayatına yeni atılacak kişiler tarafından merak edilmektedir. Genel olarak üniversitelerde YÖK tarafında belirlenen kurallar söz konusudur. Bu bağlamda, YÖK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde özel ve devlet üniversitelerinin güz ve bahar dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınmalıdır.

GÜZ DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi eylül ayında başlayan güz dönemi aralık ayında sona ermektedir. Öte yandan bazı üniversitelerin güz dönemini ocak ve şubat ayına kadar erteleyebilme durumu da söz konusudur. Bu noktada güz dönemi ne kadar sürer? Sorusuna yanıt olarak 4 ay gibi bir zaman diliminden söz etmek mümkündür.