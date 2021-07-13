KPSS B grubu nedir? KPSS B grubu meslekleri ve kadroları nelerdir?

KPSS B grubuna orta öğretim, ön lisans veya lisans oturumlarına katılım sağlamaktadır. Bu kadrolar düz memurluk olarak bilinmektedir. Ayrıca özel kadrolar için adaylar mezuniyet durumunun uygun olması halinde başvurur yaparak atanabilirler.

KPSS B GRUBU NEDİR?

Her sene binlerce aday kamu kurumlarında bulunan kadrolara atanabilmek adına KPSS sınavına katılım sağlıyor. KPSS B grubu sınavına girecek lise, üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarından mezun olan adayların katıldığı KPSS B grubu, merkez veya taşrada görev alacak adayların KPSS puanı dikkate alınmaktadır. Sınava katılacak olan adaylar B grubu kadrolarına katılmak için KPSS B grubu için gerekli işlemleri başlatmalı ve sınavlardan gereken puanları almaları gerekmektedir.

KPSS B GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?

KPSS B grubundaki memurluk atamaları kurumsal atamalar ve merkezi atamalar olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Kurumsal atamalar kurum ve kuruluşların kendilerinin planladığı tarihlerde yapılmaktadır. Merkezi atamalar ise P3 sınav çeşidi baz alınarak yılda iki kez gerçekleştirilmektedir. B grubu meslekleri mimar, mühendis, hemşire, sosyolog, psikolog, ebe, hemşire, veteriner gibi lisans kadrolarının KPSS B grubuna atanması halinde mümkündür. Yani A grubunun haricindeki hemen hemen her tür meslek grubunu kapsamaktadır.

KPSS B GRUBU KONULARI

KPSS sınavına girecek olan adayların atamalarının gerçekleşmesini sağlayacak önemli hususlardan biri de sınavdaki başarıdır. KPSS B grubu memurluk sınavında soru sayısı 120 adettir. Bu sınav öncesi adaylar Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık sorularına hazırlanmaktadır.

Türkçedeki konu başlıkları; Cümlede anlam, Cümlenin Öğeleri, Yazım Kuralları, Ses Bilgisi, Sözel Mantık, Sözcükte Anlam ve Fiilde Çatı gibi birçok konu başlıklardan hazırlanan sorulardan oluşur.

Matematikte ise; Temel Kavramlar, Köklü Sayılar, problemler, Tablo ve Grafikler, Sayılar ve Sayısal Mantık vs. gibi pek çok konudan sorular çıkmaktadır.

Tarih konuları da oldukça kapsamlıdır. Genellikle, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi, Avrupa'da gelişen olaylar ve Etkileri, Atatürk İlke ve İnkılapları, Çağdaş Dünya Tarihi gibi konulardan hazırlanan sorular mevcuttur.

Coğrafya konularında ise Türkiye'nin Coğrafi konumu başta olmak üzere, Türkiye'de Tarım, Türkiye'de Orman ve Hayvancılık, Türkiye'de Ulaşım-Ticaret- Turizm gibi daha pek konu bulunmaktadır.

Vatandaşlık konularının soru dağılımları ise şöyle; Temek Hukuk ve Kavramları, Yasama, Yürütme, Yargı, İdare Hukuku gibi daha pek çok sorudan oluşmaktadır. Adaylar KPSS Sınavına ilişkin hazırlanmış bazı kaynaklara çalışarak sınavda başarı yakalayabilirler.

KPSS B GRUBU PUAN HESAPLAMA

KPSS puanlarının hesaplaması aşamasında ÖSYM'nin sınavların ardından KPSS Sınav Sonuçları ile ilgili sayısal bilgileri göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre, KPSS soru ve yanıtlarının açıklanmasının ardından puanlar ve netler veri tabanına kaydedilmektedir. Böylelikle girilmiş olan netlere göre oluşturulan sayfalarda sınav sonuçları açıklanana dek puan ve net dağılımları görülebilmektedir.

Bununla birlikte her bir test kısmından yapılan netler doğrultusunda puanlar hesaplanmaktadır. Test bölümlerinde yapılan net sayısı, doğru yanıtlanan soru sayısından, yanlış yanıtlamış olduğunuz soru sayısının dörtte birinin çıkarılması ile hesaplanmaktadır.