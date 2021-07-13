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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:07

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK'ten yeni 'üniversite' kararı

AA
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK'ten yeni 'üniversite' kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten üniversitelerdeki yaz okulları ile ilgili yeni bir karar geldi. Buna göre; Üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılacak. Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.

Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.

YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.

Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

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Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor: YÖK'ten yeni 'üniversite' kararı
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