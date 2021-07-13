Öğrencilere ‘Telafide ben de varım’ rehberi

MilliEğitim Bakanlığı, 31 Ağustos'a kadar sürecek telafi eğitimlerine ilişkin öğrencilerin sorularını yanıtladı.Faaliyetlere katılacak öğrencilerden veli izin belgesi almanın zorunlu olduğunu belirten MEB, öğrenci ve velilerin istedikleri ilde eğitim faaliyetlerine katılabileceğini açıkladı.Eğitim faaliyetlerinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerektiği, eğitimlerden hiçbir ad altında ücret talep edilemeyeceği ve faaliyetlere katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulamasının yapıldığı vurgulandı.EK DERS ÜCRETİ: Program kapsamındaki faaliyet için 150 gösterge rakamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenecek.UYGULANACAK PROGRAMLAR:Fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için etkinlikler yapılacak.Bu etkinlikler okul tarafından seçilecek ve bunlar başvuru ekranından görülebilecek.