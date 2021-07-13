Osiloskop nedir, ne işe yarar? Osiloskop kullanımı nasıl olur?

Osiloskop, elektrik değerlerini oldukça detaylı şekilde ölçmemize imkân sağlayan gelişmiş bir ölçüm aletidir. Frekansın, gerilimin, genliğin ya da gürültünün değerlerini ölçebilen bu aletin iç direnci oldukça yüksek olduğundan, her türlü elektrik devresine paralel bağlantı yoluyla bağlanması gerekir. Osiloskopların, dijital ve analog şeklinde iki farklı çeşidi vardır.

Analog osiloskoplar: Bu tür osiloskopların kullanımı günümüzde azalmıştır. Bunlar tıpkı tüplü televizyonların çalışma prensibine benzer şekilde çalışırlar. Gelen sinyali alarak ışın tüpünde oluşan elektronları saptırmak amacıyla kullanılan sargılara iletir ve böylece ekranda görüntü oluşmasını sağlar.

Dijital osiloskoplar: Bu tür osiloskoplar daha çok bilgisayar teknolojisine benzer bir teknoloji ile çalışırlar. Giriş kısmından alınan sinyalin örneklenmesi yoluyla çalışırlar.

OSİLOSKOP NE İŞE YARAR?

Osiloskop, elektrik sinyallerini ekrana yansıtmaya ve görünür hale getirmeye yarayan bir elektrik ölçüm cihazıdır. Televizyon, radyo, kamera gibi çok çeşitli elektronik aletlerin tamiratını yapan kişiler tarafından, enerji akım değerlerini ölçmek için kullanılabilmektedir. Osiloskopların portatif, taşınabilir çeşitleri de mevcuttur. Taşınabilir çeşitleri daha kullanışlıdır ve teknisyenler ve tamirciler tarafından daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Elektriksel değeri zaman ve genlik bakımından ölçerek ekranda grafik olarak gösteren osiloskop, elektronik alet ve devrelerin arızalı kısımlarını tespit etmek için kullanılmaktadır.

OSİLOSKOP KULLANIMI

Osiloskop ile akım gerilim ve frekans ölçümü sırasında, ekranda oluşan görüntüler takip edilir. Görüntünün dikey ekseni, ölçümü yapılmakta olan sinyalin şiddetine işaret eder. Yatay ekseni ise zamanı gösteren eksendir. Osiloskopların kullanım alanları çeşitlidir:

Elektrik devrelerinde giriş, çıkış ya da iç düzeneklerde kritik sonuçlara yol açabilecek sinyallerin sıklığını ve genliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir.

Devre üzerindeki istenmeyen gürültünün düzeyini ölçmek için kullanılabilir.

Elektrik sinyalinin şeklini tespit etmek için kullanılabilir.

Birden fazla elektrik sinyali arasında bulunan faz farklılıklarını belirlemek için kullanılabilir.

Osiloskoplar üretim bölümlerinde, laboratuvarlarda ve teknik servisler gibi birçok alanda kullanılır.