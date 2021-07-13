ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Bilindiği gibi, adaylar ve öğrenciler, çalışma programlarını açıklanan bu sınav tarihleri akabinde netleştirecek. Peki ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/1
SINAV: 02.05.2021
BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
SINAV: 19.09.2021
BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
SINAV: 21.11.2021
BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV: 01.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV: 07.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
SINAV: 08.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 15.08.2021
BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 1. Dönem
SINAV: 21.03.2021
BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2021-TUS 2. Dönem
SINAV: 05.09.2021
BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021