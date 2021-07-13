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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 13:29

ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?

ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen yüz binlerce aday ÖSYM sınav takvimi araştırmasına başladı. Her sene belli tarihlerde gerçekleşen sınavlara katılım gösteren vatandaşlar personel alımları için başvuru tarihlerini ve şartlarını sorguluyor. Yayınlanan takvimine göre en yakın tarihte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ( Genel Yetene Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) görülüyor. Peki ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Bilindiği gibi, adaylar ve öğrenciler, çalışma programlarını açıklanan bu sınav tarihleri akabinde netleştirecek. Peki ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021

ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

SINAV: 01.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV: 07.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

SINAV: 08.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 15.08.2021

BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 1. Dönem

SINAV: 21.03.2021

BAŞVURU: 02.02.2021-10.02.2021

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021-TUS 2. Dönem

SINAV: 05.09.2021

BAŞVURU: 13.07.2021- 29.07.2021

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ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?
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