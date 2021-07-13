ÖSYM sınav takvimi 2021: ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen yüz binlerce aday ÖSYM sınav takvimi araştırmasına başladı. Her sene belli tarihlerde gerçekleşen sınavlara katılım gösteren vatandaşlar personel alımları için başvuru tarihlerini ve şartlarını sorguluyor. Yayınlanan takvimine göre en yakın tarihte KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ( Genel Yetene Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) görülüyor. Peki ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Bilindiği gibi, adaylar ve öğrenciler, çalışma programlarını açıklanan bu sınav tarihleri akabinde netleştirecek. Peki ÖSYM ile YKS, KPSS, DGS, MSÜ, ALES ne zaman yapılacak, başvurular belli mi? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021