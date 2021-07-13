PSU nedir, ömrü kaç yıldır? PSU hesaplama nasıl yapılır?

PSU'ların yani güç kaynaklarının kullanım amacı, bilgisayarlar başta olmak üzere çeşitli elektronik aletlerin çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan enerjiyi sisteme sağlamaktır. Güç kaynakları elektronik aletlere gerekli olan gücü sağlarken, fazla ısınmaya karşı bir soğutma sistemine de ihtiyaç duyar. Bu nedenle güç kaynaklarının üzerinde soğutma işlemini yapmaya yarayan bir fan bulunur. Özellikle bilgisayarlarda güç kaynakları aynı zamanda RAM bellek ve işlemci gibi devre elemanlarının da yakınında konumlandırılır. Böylece gereğinden fazla sıcaklığın dışarı atılması sağlanır. Güç kaynakları üzerinde bulunan fan yeterince güçlü değil ise ya da arızalanmış ise, güç kaynağı aşırı ısınmadan dolayı yanabilir.

Bilgisayar güç kaynağı metal bir kasanın içine yerleştirilen, bilgisayar üzerindeki güç dağılımını gerçekleştirmeye yarayan bir parçadır. Bu parça, bilgisayar üzerine şehir şebekesinden gelen elektrik enerjisi akımını bilgisayarın parçalarının çalışabileceği düzeyde daha düşük voltaj değerine sahip elektrik enerjisi akımına çevirerek cihaz üzerindeki parçalara eşit olarak dağıtmaya yarar. Bilgisayar güç kaynaklarında anakartın, sabit diskin, kompakt diskin okuyucunun ve monitörün bağlantı noktaları bulunur. Bilgisayar kasasının içinde yer alan parçalara ve monitöre ihtiyaç duyulan enerji böylece güç kaynağı üzerinden dağıtılarak bilgisayarın çalışması sağlanır.

PSU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilgisayar sistemlerinde kullanılan PSU'ların yani güç kaynağı ünitelerinin gerekli olan kapasitesinin ne olduğunu doğru belirleyebilmek için, bilgisayar sisteminin üzerinde kullanılan tüm parçaların çalışmak için ihtiyaç duyduğu güç miktarı bilinmelidir. Bilgisayar üzerinde bulunan tüm parçaların bir arada ve maksimum kapasite ile çalıştığı durumda bile sistemi beslemeye yeterli olacak kapasitede bir güç kaynağı seçmek önemlidir. "Sistemim için kaç watt PSU lazım?" sorusunun yanıtı için sistemde kullanılan tüm parçaların enerji kapasitesini bilmek ve buna uygun bir seçim yapmak gerekir.

PSU ÖMRÜ KAÇ YILDIR?

Bilgisayarlarda kullanılan PSU'ların 4 yıl ila 10 yıl arasında kullanım ömrü vardır. Ancak PSU sisteme yetersiz gelirse veya aşırı zorlama koşullarında çalıştırılırsa güç kaynağı aşırı zorlanacağı için kullanım ömrü daha da kısalabilir.