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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:14 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:23

PTC Nedir, Ne İşe Yarar? PTC Nerelerde, Niçin Kullanılır?

PTC Nedir, Ne İşe Yarar? PTC Nerelerde, Niçin Kullanılır?

PTC, bir termistör çeşididir. Termistörler, değişen sıcaklık değerine koşut olarak direnç değerinde değişkenlik meydana gelen, sıcaklığa duyarlılığı bulunan bir direnç türüdür. Termistörlerin de kendi içinde çeşitleri vardır ve PTC de bunlardan biridir. PTC’nin açılımı, “Positive Temperature Coefficient” şeklindedir. Türkçe karşılığı, “Pozitif Sıcaklık Katsayısı”dır. Sıcaklık düzeyindeki değişimlere duyarlı olan bu termistör çeşidi, birçok farklı alanda kontrol ve algılama gibi amaçlarla kullanılır. Sıcaklık arttıkça, PTC türündeki termistörlerin direnç değeri de artar. PTC nedir? PTC açılımı

Yaygın olarak kullanılan bir termistör çeşidi olan PTC'nin açılımı Positive Temperature Coefficient şeklindedir. Türkçede Pozitif Sıcaklık Katsayısı anlamına gelir. Sıcaklığın değişimi ile birlikte direnç değeri değişikliğe uğrayan devre elemanları olan termistörlerin bir çeşidi olan PTC, direnç değeri sıcaklık düzeyi ile doğru orantılı olarak değişen bir devre elemanıdır. PTC türündeki termistörler, kullanıldıkları elektronik devrelerde, ısı düzeyini belirli bir sınırın altında tutmayı sağlamak veya ısı değerlerinin belirli bir aralık ile sınırlı kalmasını temin etmek amacıyla kullanılırlar. Bir başka devre elemanı olan rölelere paralel bağlanmak suretiyle PTC termistörler, rölenin gecikmeli çalışmasını da sağlayabilir.

PTC NE İŞE YARAR?

PTC türündeki termistörler, en yaygın olarak motorlarda koruma amacıyla kullanılır. PTC termistör, gerektiğinde motorun gücünü kesebilen kontrol sensörüne bağlanır. Sensör üzerindeki direnç, belirli bir sıcaklık düzeyine ulaşıldığında birdenbire artar. Bu durumda sensör bir şalter gibi çalışarak, kendisine bağlanan röleye enerji ulaşmasını sağlar. Röle ise bu durumda sistemi kapatmak için makine üzerinde bulunan kontrol devresinin çalışmasını sağlar. Böylece tüm bu sistem, motoru aşırı sıcaklıklara karşı zarar görmemesi amacıyla korur.

PTC NERELERDE KULLANILIR?

PTC türündeki termistör dirençler, çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Aşırı akıma karşı koruma amacıyla kullanılabilir.
  • Elektronik balast sistemleri içinde, devreye enerji geldiği zaman enerjiyi geciktirmek amacıyla kullanılabilir.
  • Elektronik motorlar üzerine seri bağlanan PTC termistörleri, zaman bakımından geciktirme işlevi görmek üzere kullanılabilir.
  • Şarj edilebilen bataryaların şarj işlemi sırasında batarya tam olarak dolduğu zaman sıcaklık artışı gerçekleşir. PTC termistör bu durumda şarjı düşük bir seviyeye çekmek için kullanılır.
  • Çeşitli motorlarda, özellikle de elektrik motorlarında motor devrelerini fazla ısınmaya karşı korumak amacıyla kullanılabilir.
  • Florasan lamba sistemlerinde de başlatıcı kullanımı yerine PTC direnç kullanmak mümkündür.
  • Yangına karşı kullanılan alarm sistemlerinde kullanılır.
  • Çeşitli ev eşyalarında ve elektronik eşyalarda kullanılır.

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PTC Nedir, Ne İşe Yarar? PTC Nerelerde, Niçin Kullanılır?
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