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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:10 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:20

Sudoku nasıl oynanır, çözülür? Sudokunun mantığı nedir?

Sudoku nasıl oynanır, çözülür? Sudokunun mantığı nedir?

Sudoku, bir muhakeme ve mantık oyunudur. Kuralları karmaşık değildir, ancak birçok olası sayı kombinasyonu ile çeşitli zorluk seviyelerine sahiptir. Akıl yürütmeye dayalı bir şekilde boşlukları doldurma ve tüm satır, kare ya da sütunda hiçbir sayıyı tekrarlamaya yönelik basit kurallar içermektedir. Yediden yetmişe herkesin severek ve eğlenerek oynayabileceği sudoku, her daim popülerliğini koruyan oyunlar arasında yer almaktadır. Peki, sudoku nasıl oynanır? Sudoku nasıl çözülür, mantığı nedir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

Sudoku, hem çocuklar hem de yetişkinler için en faydalı oyunlardan bir tanesidir. Kişiler düzenli olarak Sudoku oynayarak olaylara farklı pencereden bakma, problem çözme yeteneği ve yaratıcılık kazanma gibi birçok olumlu etki ile gelişim sağlayabilirler. Tüm zamanların en popüler bulmaca oyunları arasında yer alan Sudoku'nun genel mantığı 9×9'luk bir ızgarayı sayılar ile doldurmaktır.

SUDOKU NASIL OYNANIR?

Sudoku, sayıların mantıksak olarak yerleştirilmesi ile alakalıdır. Bir mantık oyunu olan Sudoku, bir hesaplama ya da özel bir matematik becerisi gerektirmez. Oyun esnasında gereken tek şey, beyin ve konsantrasyondur.

Sudoku bulmacaların çeşidi ve büyüklüğüne göre adlandırılmaktadır. Genellikle sık tercih edilenlerden biri 9×9 boyutlarına sahip olan klasik türüdür. Bu, 9 alandaki 9'ar karelik olan ve 81 kareden oluşmaktadır. Belirli kurallar çerçevesinde 1'den 9'a kadar olan rakamlar 81 kareye yerleştirilmelidir. Sudoku'da bazı rakamlar ise bulmaca üzerinde yerleştirilmiş olarak verilir.

SUDOKU MANTIĞI NEDİR?

Sudoku'da hedef 9'ar hücreden meydana gelen ve 9 eşit kereye bölünmüş bir alanda rakamları tekrar etmeden dizebilmek olmalıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri her sütun ve satırda 1'den 9'a kadar mevcut olan rakamları tek bir kerede dizebilmektir. Yine belirgin ve kalın çizgilerle ön plana çıkan kutucuklarda da 1'den 9'a kadar yer alan rakamları yalnızca bir kere kullanmak gerekir.

SUDOKU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Sudoku oynamayı öğrenmek, yeni başlayanlar için biraz korkutucu olabilir. Eğer sizde yeni başlayanlardan biri iseniz, becerilerinizi geliştirmek için Sudoku oynamanın püf noktalarına buradan ulaşabilirsiniz:

  • Yukarıdan aşağı ve soldan sağa 9 kareden oluşan Sudoku, yine kendi içerisinde 9'ar karelik bölümlere ayrılmaktadır. Bu karelerin içerisinde 1'den 9'a kadar rakamlar yerleştirilmelidir.
  • Sudoku bulmaca oyununu tamamlama esnasında öyle bir doldurma işlemi gerçekleştirmelisiniz ki 9 kareden meydana gelen her satır, blok ve sütun 1'den 9'a kadar olan rakamların her birini içermelidir.
  • 5 ya da daha fazla sayı bulunan 3×3 bölümlerin satırlarını ve sütunlarını arayın. Kullanılmayan sayılar üzerinde deneme yaparak boş hücreler üzerine çalışın. Öyle ki çoğu zaman satır, sütun ya da ızgarada zaten yer alan diğer rakamlar dikkate alındığında sadece bir konuma yerleştirebilecek sayıları fark edeceksiniz.
  • Izgarayı görsel açıdan 3 satıra ve 3 sütuna bölün. Her büyük sütunda 3, 3×3 ızgara ve her satırda 3, 3×3 ızgara bulunur. O halde şimdi, aynı sayıdan 2 tanesine sahip sütunları ya da ızgaraları gözlemleyin. Mantıklı olarak düşünürsek, geriye kalan 9 hücreli bölümde aynı numaranın 3. bir kopyası bulunur. Daha sonra kalan 9 pozisyonun tümüne bakın ve eksik numaranın yerini bulabileceğiniz alana bir göz atın.

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Sudoku nasıl oynanır, çözülür? Sudokunun mantığı nedir?
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