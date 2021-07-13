Tek ders sınavı nedir? Tek ders sınavına kimler girebilir, geçmek için kaç puan almak gerekir?

Tek ders sınavı bölüm ve fakültelerin planlamış oldukları tarihler arasında yapılmaktadır. Birçok kişi üniversitede sınavlarının yalnızca vize ve finallerden ibaret olduğunu düşünse de tek ders sınavına benzer farklı sınavlar da bulunmaktadır. Öğrenciler tek ders sınavına girdiklerinde aldıkları notlar ile yükümlüdür. Yani o dersten daha önceki almış olduğu vize ve final notu ya da proje ve ödevler değerlendirmede etkisiz kalır. Dolayısıyla öğrenciler girecekleri tek ders sınavına iyi bir şekilde hazırlandığı takdirde başarı yakalayabilirler.

TEK DERS SINAVI NEDİR?

Üniversitede not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmasına rağmen sadece bir derste başarısız olan öğrenciler tek ders sınavına girerek mezun olma sansına sahiptirler. Bu durum aynı zamanda, not ortalaması 2.00'ın altında olup; FF, FD, K gibi başarısız nota sahip olmayan öğrencilerin tek ders sınavına girerek ortalamasını 2.00'ın üzerine çıkarmasına ve bu sayede öğrencilerin mezun olmasına olanak tanımaktadır. Bu noktada öğrencinin sınıfı geçmek için gireceği son sınav tek ders sınavıdır. Tek dersi nedeni ile mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavından başarı sağladığı takdirde mezun olabilirler. Tek derse girilecek dersin dışında diğer tüm derslerin geçme koşulunun sağlanmış olması önemlidir.

TEK DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Tek ders sınavına katılım sağlamak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartların başında ise öğrencinin ders programındaki dersleri almış olması gerekir. Derslerinin biri hariç hepsinden geçen öğrenciler tek ders sınavına katılım sağlayabilirler. Tüm derslerden geçer not almasına rağmen ortalaması 2.00'ın altında öğrenciler, not ortalamalarını yükseltmek için bu sınava katılabilirler.

TEK DERS SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Tek ders sınavından alınması gereken not muhtemelen 6O'dır. Bu durum birçok üniversitede farklılık göstermektedir. Tek ders sınavına girerek başarı sağlayamayan öğrenciler tek ders sınavının açılmış olduğu akademik yıl içerisindeki yaz öğreniminde dersin açılması halinde dersi tekrar alabilir.

Tek ders sınavının yapılacağı tarih tam olarak belli olmamakla birlikte tarih aralığı nettir. İlgili sınav genellikle her sene güz ve bahar yarıyılının sonlarında üniversitelerin belirlediği tarihler arasında yapılmaktadır. Bu paragraf "Tek ders sınavı ne zaman yapılır?" sorusunun cevabıdır.