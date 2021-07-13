Tekvin Ne Demek? Tekvin Sıfatının Anlamı Nedir?

Yalnızca Allah'a mahsus olan, yaratılanların gücünün yetmeyeceği ilahi özelliklerden biri de yaratma yetisidir. Yüce Allah'ın bu gücünü nitelemek üzere kullanılan tekvin kelimesi, tekvin sıfatının anlamı nedir, tekvin sıfatı ne anlama gelir diye araştırılıyor. İşte tekvin ne demek sorusunun yanıtı ile bu kelimeye ilişkin diğer merak edilenler.

TEKVİN NE DEMEK?

Mâturîdî kelamcılarının Allah'ın sübûti sıfatlarından biri olarak gösterdiği tekvin sözcüğü Arapça kökenlidir. Arapça kwn kökünden gelen takwîn sözcüğü bu dilde "var etme, yaratma" anlamlarına gelir. Ayrıca Tevrat'ın ilk kitabının adı olan "Genesis" bu kelimenin İngilizce karşılığıdır. Dolayısıyla bu sözcük Yahudiler için de önem teşkil eder. Dilimizde bu kelime "Oluşturmak, yaratmak, yoktan var etmek, meydana getirmek" anlamında kullanılır ve Allah'ın sıfatı dışında başka bir varlık için kullanılmaz.

TEKVİN SIFATININ ANLAMI NEDİR?

Allah'ın sübûti sıfatlarından biri olan tekvin sözcüğü, bu anlamıyla yoktan var etmeyi ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kainatı ve kullarını yaratmasını ifade etmek için temel kavram halktır. Ancak hâlik isminin yanında bâri' ve musavvir isimlerine de rastlanır. Sun', zer', ihdâs, fatr gibi ifadeler de bu amaca hizmet eder. Tekvin sıfatı da yüce Allah'ın yaratıcılığını ifade etmek üzere kullanılan bir sıfattır. Yoktan var etmek manasına geldiği için yalnızca O'nun için kullanılır.

TEKVİN SIFATI NE ANLAMA GELİR?

İslamiyet'te sadece Allah için kullanılan, başka hiçbir varlığın yapmaya gücünün yetmeyeceği bir işi ifade eden üstün sıfatlardan biridir. Allah'ın diğer sübûti sıfatlarını kapsamaktadır. Yahudilik'te ise Tevrat'ın birinci kitabının adı İngilizce Genesis, Arapça Tekvin şeklindedir. Bu kitap, Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasını, Habil ile Kabil'i, Nuh Tufanı'nı, İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf peygamberi anlatmaktadır. Bu nedenle bu kelime Yahudiler için de önem teşkil eder.