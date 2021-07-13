Tercih yapmayan açık liseye düşecek

Liselere Giriş Sınavı
(LGS
) ve sınavsız, yani yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okullar için tercih işlemleri 16 Temmuz'da sona erecek. 16 Temmuz tarihine kadar tercih işleminde bulunmayan öğrencilerin kayıtları açık liseye düşecek. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra da yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı
'nın hazırladığı e-okuldaki tercih robotundan mutlaka yararlanılması gerektiğini tavsiye eden uzmanlar doğru tercih yapabilmek için adım adım yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
MEB e-okuldan yerel yerleştirme ile girebileceğiniz okulların hangileri olduğunun listesini çıkarın.
Aynı şekilde e-okuldaki tercih robotundan yüzdelik diliminize denk veya biraz daha geride olan, girme ihtimalinizin en yüksek olduğu okulları ilk 3 tercihinize yazın.
Aday kendi yüzdelik sırasına yakın okulları yazıp, son 1-2 tercihi de daha düşük puanlı okullar yazarak dengeli bir liste oluşturabilir.
Belirlediğiniz okulları bugün veya yarın gezerek tercih listenizle ilgili son kararınızı verin.
Son işlem olarak mezun olduğunuz okula giderek okul yöneticilerinizin tercih listenizi e-okula işlemelerini sağlayın ve tercih listenizin çıktısını alın.
ÖNCELİK LGS'DE
Tercih ekranında önce sınavsız, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar listesi çıkacak. Bu okul listesinde Anadolu Lisesi
, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi
ve Anadolu İmam Hatip Lisesi
olmak üzere 3 farklı lise türü olacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde aynı lise türünden 3 okul seçilebilecek.
Ancak öncelikli olarak merkezi yerleştirme işlemleri yapılacak. Yani LGS ile öğrenci alan liselerde yerleştirmeler yapılacak. Merkezi yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için yerel yerleştirme veya pansiyonlu okul yerleştirmesi yapılmayacak.
LGS ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler, önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak.