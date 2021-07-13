Tercih yapmayandalar dikkat! Öğrencilere 'açık lise' uyarısı





Bu tarihten sonra da yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı e-okuldaki tercih robotundan mutlaka yararlanılması gerektiğini tavsiye eden uzmanlar doğru tercih yapabilmek için adım adım yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

MEB e-okuldan yerel yerleştirme ile girebileceğiniz okulların hangileri olduğunun listesini çıkarın.