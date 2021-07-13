Tevafuk Ne Demek? Tevafuk Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İslamiyet'te doğadaki ve evrendeki hiçbir şeyin tesadüf olamayacağı, meydana gelen her şeyin kaderin bir planı olduğu inanışı hakimdir. Bu durum tevafuk olarak açıklanır. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu durum, kader inancının bir parçası olarak Müslümanların zihninde ve kalbinde yer etmesi gereken bir olgudur. Bu durumla ve terimle ilk kez karşılaşanlar, tevafuk ne demek diye araştırma yapıyor. İşte tevafuk kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir sorusunun yanıtı!

TEVAFUK KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Tevafuk sözcüğü Arapça wfk sözcüğünden gelmekte olan tawâfuk "birbirine uyma, uyum, denk gelme" sözcüğünden dilimize geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tevafuk "birbirine denk gelme, hoş bir uyum" anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime, dilimizde tesadüf olarak yerleşen olgunun aslında ilahi bir kudretin eseri olduğunu gösteren İslamî bir terimdir.

TEVAFUK NE DEMEK?

Tevafuk fikri, doğada ve evrende hiçbir şeyin kendiliğinden oluşmadığını, hiçbir olayın, karşılaşmanın ya da varoluşun tesadüf olmadığını ifade etmek üzere kullanılır. Tevafuk, dünyadaki her olayın Allah'ın rızası ve emri ile gerçekleştiğini belirten bir terimdir. Kaderle doğrudan ilintili olan bu terim kainatta tesadüf olmayacağını ifade etmektedir. Gezegenlerin duruşu dahi evrendeki müthiş dengenin ve uyumun tevafuk ile gerçekleştiğinin ispatıdır. Doğadaki hiçbir şey tesadüf sonucu oluşmamıştır.

TESADÜF YOKTUR TEVAFUK VARDIR NE DEMEK?

Bazen iki kişinin olmayacak bir yerde karşılaşması, birbirinin kaderini değiştirecek olaylara vesile olması, ansızın gelişen bir olayın büyük ya da küçük gelişmelere sebebiyet vermesi insanlar arasında tesadüf olarak adlandırılır. Ancak bu durum tesadüfün çok ötesinde, yazılanın yaşandığı bir olaydır. Allah tarafından uygun görülen, kader çizgisinde var olan ve vakti gelince yaşanması gereken olaylar bir şekilde yaşanır ve bu durum tevafuk olarak adlandırılır.

TESADÜF İLE TEVAFUK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Tesadüf ise rastlantı anlamına gelen bir sözcük olup bu sürecin yalnızca küçük bir kısmını ifade eder. Tesadüf sadece olasılıklara bağlı olmasına rağmen meydana gelen olaylar için kullanılır. Tesadüf olma ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere ise tevafuk denir. İslamiyet'te, tesadüf sandığımız küçük rastlantıların dahi kaderde bir yeri vardır ve birbirini etkileyen zincirleme olayların kaynağıdır. Bu nedenle bunlar da tesadüf değil tevafukun bir parçası sayılır.