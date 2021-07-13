Tevhit Ne Demek? Tevhit İnancı Nedir?

İslamiyet'in ilkelerinden biri olan tevhid inancı, Allah'tan başka tanrı olamayacağını, yalnızca Allah'ın evrenin hükümdarı olduğunu kabul etmek üzere kullanılır. Tağutu reddedip Allah'ın birliğini kabul etmek anlamına gelen bu sözcük, tevhit ne demek, tevhit inancı nedir edebiyatta tevhid ne demektir gibi sorularla inceleniyor. İşte bu kelime hakkında merak edilenler.

TEVHİT NE DEMEK?

Arapça whd kökünden gelen tawhîd sözcüğü "birleştirme, bir kılma, birlik" anlamlarına gelir. Bu kelime dilimize tevhid şeklinde geçmiştir ancak Türkçe dil kuralları gereği tevhit şekliyle de kullanılır. Tektanrıcılık kavramının İslam terminolojisindeki karşılığı olarak tevhit, yaratıcının sadece bir olduğunu, Allah'tan başka ilah olmadığını ifade etmek üzere kullanılır. Bu kelimeyle aynı kökten gelen vahdet terimi de bir olmak manasına gelir.

TEVHİT İNANCI NEDİR?

Tevhit inancı Allah'ın bir olduğu, en güzel ve kemal sıfatların ve en üstün özelliklerin O'nda toplandığı, O'nun tüm noksan sıfatlardan uzak olduğu anlamlarına gelir.

EDEBİYATTA TEVHİT NE DEMEK?

Türk İslam edebiyatında tevhit ya da tevhid olarak geçen bu terim, Allah'ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada bulunduran manzum ve mensur karışık olarak yazılan edebi bir türdür. Allah'ın en yüce, tek ve bir oluşunu işleyen bu metinler Türk İslam edebiyatının başından beri literatürümüzü besleyen en önemli kaynaklardandır. Daha çok divan edebiyatında gazel, kaside ve mesnevi biçimleriyle yazılan tevhid türü, İslamiyet'in kabulünden sonra Arap ve Fars edebiyatlarından alınmıştır.

KELİME-İ TEVHİD NE İÇİN ÇEKİLİR?

"La ilahe illallah" ifadesi "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamını taşır. Kelime-i Tevhid; Allah'ın birliğini kabul etmek için söylenir. Gündelik hayatımızda Allah'ı anmak için tesbihte çekebileceğimiz en faziletli zikirlerdendir. Öyle ki Efendimiz (SAV) hadisinde, "Zikrin (Allah'ı anmanın) en faziletlisi "La ilahe İllallah" demektir." (Tirmizi) buyurmaktadır.