TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar? İşte Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS başvuru kılavuzu ve ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla TUS başvuruları başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi amacıyla katılım sağlanan sınavla ilgili olarak başvurular 29 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. "2021 TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Elektronik ortamdan alınan başvuruların ardından sınavlara katılım sağlanacak merkezler Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gelecek tarihlerde erişime açılacak. Peki, TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzu ve merak edilenler…