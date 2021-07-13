TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar? İşte Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS başvuru kılavuzu ve ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibarıyla TUS başvuruları başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi amacıyla katılım sağlanan sınavla ilgili olarak başvurular 29 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek. "2021 TUS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Elektronik ortamdan alınan başvuruların ardından sınavlara katılım sağlanacak merkezler Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gelecek tarihlerde erişime açılacak. Peki, TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzu ve merak edilenler…
TUS BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÖSYM tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilecek 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-TUS 2. dönem) başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem başvuruları bugünden itibaren 29 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Öte yandan, 5 Eylül'de gerçekleştirilecek 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları da bugünden itibaren 29 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
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