Tüzel Kişi Ne Demek? Tüzel Kişi Nedir? Gerçek Ve Tüzel Kişi Arasında Fark İle Örnekler

Hukuki düzenlemede yer bulan iki farklı kişi tanımından tüzel kişiler, hukuki metinlerde bu terimle karşılaşanlar tarafından merak ediliyor. Tüzel kişi ne demek, tüzel kişi kimdir gibi sorularla incelenen bu durum hukuki kapsamda inceleniyor. Gerçek ve tüzel kişi arasında fark, tüzel kişi nedir sorusunun yanıtı ve örnekleri haberimizde.

TÜZEL NE DEMEK?

Tüzel kelimesi Eski Türkçe tüz "düz, doğru" sözcüğü ile +Al son ekinin birleşimi sonucu oluşmuştur. TDK sözlüğünde tüzel kelimesine karşılık "hukukla ilgili, hukuksal ya da hukuki" anlamları verilmiştir.

TÜZEL KİŞİ NE DEMEK?

Tüzel kişi, hukuki açıdan birden fazla kişinin ya da malın topluluğundan oluşan ve tek bir kişi kabul edilen oluşumdur. Tüzel kişiler, belli bir amaca hizmet etmek üzere kişi ya da emtia (mal) topluluğu şeklinde örgütlenen, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen varlıklardır. Bir ülkedeki en büyük tüzel kişi devlettir. Devletin ardından belediye, siyasi parti ve benzeri örgütler gelir. Üniversiteler, vakıflar ve şirketler de bu gruba dahildir.

TÜZEL KİŞİLİK NE DEMEK?

Ticaret sicili ile tescil edilen kurum ve oluşumlar tüzel kişilik kabul edilir. Tüzel kişilikler ticari ya da sosyal amaçlarla bir araya gelmiş gerçek kişilerden oluşur. Bu başlık altında ele alınan vakıflar mal topluluğu, dernekler kişi topluluğu kabul edilir. Tüzel kişilik gerçekte bir birey değildir ancak yasalar karşısında bağımsız bir kişilik kazanır. Bu kimlikle varlık ve borçlara sahip olma hakkı kazanır.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ KİMDİR?

Hukuki düzenlemeler bakımından iki tür kişilik bulunmaktadır. "Gerçek kişi" ve "Tüzel kişi". Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar geçen süreçte hukuken kişiler için kullanılan terimdir.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ARASINDAKİ FARK

Gerçek kişi yaşamının başladığı andan bittiği ana kadar varlığını kaybetmez. Ancak tüzel kişi kuruluştaki amacına ulaşması sonucu dağılır ya da hukuken feshedilirse bu kişilik ortadan kalkabilir. Zira tüzel kişiler gerçekte yoktur ve varlıkları söz konusu oluşumun varlığına bağlıdır. Özel hukuk tüzel kişisi olarak adlandırılan bu kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılar birer resmi mektuptur. Tüzel kişilikler bakanlıklara bağlı olabilir.

TÜZEL KİŞİ ÖRNEKLERİ

Devlet

Şirketler

Vakıflar

Dernekler

Belediyeler

Üniversiteler

Sendikalar

Siyasi Partiler