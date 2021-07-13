Unf Ne Demek? Sosyal Medyada Unf Kısaltması Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Instagram'da çeşitli İngilizce kısaltmalar ve sosyal medyaya özgü İngilizce terimler kullanılıyor. İngilizce bilmeden ya da sosyal medya diline hakim olmadan anlaşılması güç olan bu sözcükler arasında, unf ne demek, ne için kullanılır sorusu da inceleniyor. İşte, sosyal medyada unf kısaltması nedir sorusunun yanıtını ve Instagram terimlerinin anlamları.

UNFOLLOW NE DEMEK?

Follow kelimesi İngilizce "takip" anlamına gelen bir sözcüktür. Un- eki ise İngilizce'de önüne geldiği kelimeye olumsuzluk anlamı katan bir ön ektir. Bu bağlamda unfollow "takibi bırakmak" anlamına gelir. Daha önce takip edilen birinin profilinde yer alan "Takibi Bırak" butonuna tıklandığında bu kişi unfollow edilmiş olur.

UNF NE DEMEK?

Sosyal medyada UNF ifadesi, İngilizce unfollow kelimesinin kısaltmasıdır. Bir kullanıcının takip ettiği başka bir kullanıcıyı takibi bırakmasına unfollow denir. Unfollow yapan kişi, takibi bıraktığı kişinin paylaşımlarını ana sayfada görüntüleyemez. Unfollow edilen kullanıcının profili gizliyse yaptığı paylaşımlar profilinde de görülemez.

INSTAGRAM KISALTMALARI NE ANLAMA GELİR?

UNF: Unfollow kelimesinin kısaltması olan bu sözcük takibi bırakmak anlamına gelir. Follow takip etmek, anlamına gelirken İngilizce'de un- öneki kelimeye olumsuzluk anlamı katar. Bu sebeple unfollow takibi bırakmak anlamına gelir.

GT: Geri Takip kelimelerinin kısaltmasıdır. Takibe karşı takip anlamına gelen bu kısaltma, Instagram kullanıcısının kendisini takip edenleri geri takip edeceği anlamına gelir.

DM: Direct Message kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu kısaltma, Instagram'da yer alan özel mesaj kutusunu ifade etmek üzere kullanılır.

TBT: Throw Back Thursday kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Önceden çekilen fotoğrafların Perşembe günü paylaşılması akımı bu isimle adlandırılmıştır.

SFS: SFS kısaltmasının açılımı ise Shoutout For Shoutout şeklinde karşımıza çıkar ve bu ifade karşılıklı profil paylaşımı anlamına gelir. İki sosyal medya kullanıcısı birbirinin profilini paylaşarak takipçi sayısını arttırmayı amaçlar.