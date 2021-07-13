Üniversiteler ne zaman açılacak ve yeni dönemde yüz yüze eğitime geçecek mi? 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci için milyonlarca öğrencinin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz dönemi uzaktan eğitimle sonlandıran eğitim kurumları yapılan son açıklamada üniversiteler için akademik takvim açıklamasında bulunmuştu. Bu kapsamda "Üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime geçecek?" soruları da gündeme taşındı. İşte üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi ve detaylar…