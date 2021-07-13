YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak ve 2021 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte?

YKS'de sınav maratonu geçtiğimiz ay sona erdi. 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenen tarihlere göre YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının Ağustos ayında açıklanacağı paylaşılırken, tercihler de sonuçların açıklanmasının akabinde gerçekleştirilecek. Bu noktada, "YKS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlere göre üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, 2021 YKS tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler...
YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.