YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak ve 2021 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte?

YKS'de sınav maratonu geçtiğimiz ay sona erdi. 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenen tarihlere göre YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının Ağustos ayında açıklanacağı paylaşılırken, tercihler de sonuçların açıklanmasının akabinde gerçekleştirilecek. Bu noktada, "YKS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlere göre üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, 2021 YKS tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler...