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Giriş Tarihi: 13.7.2021 21:59 Son Güncelleme: 13.7.2021 22:00

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak ve 2021 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak ve 2021 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte?

YKS 2021 Haziran ayı içerisinde iki oturum halinde tamamlandı. Sonuçlar için geri sayım sürerken, puanların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu başlayacak. Üniversitesi tercihlerine kısa bir süre kalması nedeniyle "YKS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM YKS tercihleri ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri hakkında bilgiler...

YKS'de sınav maratonu geçtiğimiz ay sona erdi. 2021 ÖSYM takvimi ile belirlenen tarihlere göre YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının Ağustos ayında açıklanacağı paylaşılırken, tercihler de sonuçların açıklanmasının akabinde gerçekleştirilecek. Bu noktada, "YKS tercihleri ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlere göre üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, 2021 YKS tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler...


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021 tarihinde ise AYT ve YDT sınavları üniversite adaylarına uygulandı. Söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 4 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.



YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.



YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.



Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak ve 2021 YKS üniversite tercihleri hangi tarihte?
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