2023 eğitim vizyonu: Fırsat adaletinde mesafe almak

1921 yılında Ankara'da toplanan eğitim tarihimiz için bir dönüm noktası olan 1. Maarif Kongresinin 100. Yılının idrak edilmesi noktasında bir vesile olarak bu toplantının eğitim sistemimize geçmişten aldığı güçle geleceğe doğru bir yol açması temennisi ile konuşmasına başlayan Bakan Ziya Selçuk, "Elbette çok özel bir geçmişten söz ediyoruz. Eğitimin tarihi aslında bizim sadece bizim eğitim alanındaki tarihimiz değil; insanımızın, devletimizin, kültürümüzün, sosyolojimizin tarihidir. O yüzden de bu kongrenin çok ayrı bir önemi var" ifadelerini kullandı.

1920'DE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ KALDIRILDI

"6 Mayıs 1920'de Maarif Vekilliği adı altında kurulan teşkilatın bir nüve olması bir çekirdek olarak daha sonradan genişlemesi tarihi bir hadisedir. Tabi her zaman vurgulandığı gibi Milli Mücadele devam ederken böyle bir kongrenin, şuranın toplanması sırasında da aslında ortada bulunan tahayyülün nasıl bir gelecek tasavvurunu içinde barındığı anlamında çok ayrı bir değeri var. Çünkü savaşın ortasında hayal edilen ya da bir an önce yapılması istenen davranışlar, hal ve hareketlerin daha ziyade savaşın kendisi ile sıcaklığı ile alakalı olması icap ederken aslında meselenin çok daha büyük bir perspektiften, çok daha büyük bir fotoğrafla ele alındığını görüyoruz. Hatta 25 Kasım 1920'de mecliste alınan bir kararla öğretmen ve öğrenciler için askerlik yükümlülükleri de kaldırılıyor. Ve bu aslında başka bir mesaj çünkü Çanakkale'den itibaren yaşadığımız birçok hadisenin aslında bir devletin geleceği ile nasıl alakalı olduğunun da bir göstergesi."

EĞİTİM TARİHİMİZİ YENİDEN YORUMLAMAMIZ GEREKİYOR

"1921 Maarif Kongresi dünyanın geniş hatlarında ulusal birliğin gerçekten tehdit altında olduğu bir dönemde yapılıyor ve Türk milleti için kurtuluş savaşının öneminin sadece savaşın kendisi ile ilgili değil bir maarif davasıyla alakalı olduğunun da altını çiziyor. Maarif Kongresinde eğitim ve kültür politikalarına yönelik olarak ortaya konulan bakış açısı aslında bir çekirdek mahiyetinde ve bir hiza taşı gibi ortaya konulan bir yaklaşım. Bu kongre okul ve öğrenci mevcudunu tespit etmek ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve geleceğe dair bir takım tasarımları ortaya çıkarmak için toplanıyor. Ve tarihimizde başöğretmen Atatürk'ün eğitim, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerini, çalışmalarını; bu çalışmaların esaslarını ortaya koyan bir yol haritası ile karşımıza çıkıyor. Elbette yol bitmez yol uzundur ve yolun zamanın ruhuna uygun bir şekilde dönüşmesi, dönüştürülmesi, yaşanması ve yaşatılması gerekiyor. İşte tam da bu nedenle bizim bugün de eğitim tarihimizin ortaya koyduğu fotoğrafı yeniden tarif edip, yeniden yorumlayıp, yeniden geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda ele almamız icap ediyor. Bu kongre tarihi kararlar olarak yer alabilir; elbette düşünülebilir. Ama her tarihi karar aslında şu anında kararıdır. Bu yüzden de bu kararları sadece geçmişte olmuş bitmiş bir hadise olarak değil; geçmişi ve geleceği bütünleyen bir işaret fişeği olarak görmekte de yarar var. Bizim için eğitimin aslında bir milli eğitim olmasının ötesinde bir güvenlik meselesi olması önemli bir perspektif. Çünkü bugün toplumlar bilim ve teknolojideki, eğitimdeki güçleri sayesinde varoluşlarını sürdürme gayreti içerisindedir."

EĞİTİM BİR ÜLKE ÖDEVİ

"Bizim 2023 eğitim vizyonu olarak beklentimiz fırsat adaleti konusunda mesafe almaktır. Ve bu toplumda bir baz oluşturmaktır. Yani eğitimin tüm kurum ve kuruluşlarının standardını bir baza çekip belli bir standart, belli bir kalite seviyesinde ele alabilmektir. Bütün bunları yapabilir miyiz? Tabi ki yapabiliriz. Bunun için gücümüz var mı? Var. Birikimimiz var mı? Elbette var. Hep beraber bunu yapabiliriz ama bunun içinde bu milletin ortak paydasını dikkate alan bir yaklaşıma da ihtiyacımız var. Çünkü eğitim mutabakat ister. Mutabakatın olmadığı yerde eğitim kendi doğasını canlandırmaz. Bu yüzden de bizlerin eğitimi bir mutabakat alanı olarak; eğitimi bir ülke ödevi bir millet ödevi olarak ele almamız gerekir."