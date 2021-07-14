AÖL sonuçları, geçtiğimiz haftalarda sınava giren açık lise öğrencileri tarafından açık lise sınav sonuçları açıklandı mı sorusuyla inceleniyor. 2021 AÖL 3. Dönem sınav sonuçları 3 Temmuz'da başlayıp 7 Temmuz'da tamamlanmıştı. Sınava giren açık lise öğrencileri, dönemi başarıyla bitirip bitirmediklerini öğrenmek için AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Milli eğitim Bakanlığı'nın AÖL sınav sonucu tarihi hakkında yapacağı açıklamalar takip ediliyor. İşte açık öğretim lisesi sınav sonuç ekranı ve sorgulama linki.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 3. Dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak online ortamda gerçekleştirildi. 7 Temmuz'da son bulan sınavların sonucuna ilişkin MEB'den bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki dönemlerde sınav sonuçları en geç iki hafta içinde açıklanmıştı. Buradan hareketle açık lise 3. Dönem sınav sonuç ekranı için erişimin en geç Temmuz ayının son haftasına kadar açılacağı tahmin ediliyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANIR?
Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ
Açık Öğretim Lisesi sınavlarının sonuçları genellikle 14-15 gün içinde açıklanıyor ve MEB uzantılı AÖL sistemi üzerinden duyuruluyor. Sınavların 7 Temmuz'da tamamlandığı düşünülürse, sonuçların en geç 21 Temmuz'da açıklanmış olacağı öngörülüyor.
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