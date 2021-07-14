BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı (BİLSEM), 9 Temmuz 2021 tarihinde sona ererken gözler sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Normal şartlarda 2 Temmuz'da açıklanması beklenen sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ertelenmişti. Grup tarama uygulama sonuçları http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte son bilgiler…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı sonuçları sorgulaması http://meb.gov.tr üzerinden gerçekleşecekken BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü olarak duyuruldu. Detaylar şöyle;