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Haberler Eğitim Haberleri DGS taban puanları 2021: ÖSYM DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 14:23

DGS taban puanları 2021: ÖSYM DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?

DGS taban puanları 2021: ÖSYM DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?

Dikey Geçiş Sınavı’na katılım gösteren öğrencilerin gündeminde DGS taban puanları ve tavan puanları yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2021 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi 13 Ağustos olarak açıkladı. Sınav puanını kullanmak ve tercih yapmak isteyen adaylar, DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı diye merak ediyor. Peki ÖSYM DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl? DGS taban puanları 2021!

DGS taban puanları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıla çevirmek isteyen öğrenciler taban-tavan puanlarına göre tercih yapacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı. Peki ÖSYM DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl? DGS taban puanları 2021

DGS SINAVINDAN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS'de tercih yapabilmek için en az 130 puan almak gerekiyor. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı; Matematik neti, Türkçe neti, taban puan ve ÖBP ile hesaplanır.

DGS 2021 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.

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DGS taban puanları 2021: ÖSYM DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?
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