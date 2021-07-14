DGS taban puanları 2021: ÖSYM DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl?

DGS taban puanları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıla çevirmek isteyen öğrenciler taban-tavan puanlarına göre tercih yapacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı. Peki ÖSYM DGS sayısal, eşit ağırlık ve sözel kontenjanlar açıklandı mı, tavan- taban puanları nasıl? DGS taban puanları 2021
DGS'de tercih yapabilmek için en az 130 puan almak gerekiyor. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı; Matematik neti, Türkçe neti, taban puan ve ÖBP ile hesaplanır.
Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları belli oldu. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.
Tercih sürecine ilişkin ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı. Ancak önceki sınavlara bakıldığında DGS tercih sürecinin sınav sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlayacağı tahmin ediliyor. Ağustos ayının üçüncü haftasında başlayacağı öngörülen tercih sürecinde adaylara 30 adet tercih yapma hakkı sunuluyor.