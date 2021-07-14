Binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS tercih sonuçları açıklandı. Belirlenen tarihler arasında kamuda memur olarak atanmayı bekleyen adayların tercihlerini gerçekleştirdiği KPSS tercih sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberiyle erişime açılmış oldu. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilen sonuçlar için adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapmaya başladı. İşte KPSS 2020/1 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
01-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
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