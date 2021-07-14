Yerel tercihlerin püf noktaları

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS
) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava girip belli bir puan ve yüzdelik dilim elde eden adaylar, hangi okullara yerleşebileceklerini incelerken bir taraftan da yerel yerleştirmeyle adrese dayalı okul tercihleri de başlamış oldu. Bir adayın merkezi sınavla gireceği okulu tercih edebilmesi için öncelikle yerel yerleştirme tercihini yapması gerekiyor. Adrese dayalı yerel yerleştirme tercihini sisteme girmeden merkezi sınav tercih ekranı açılmıyor. Yerleştirme sisteminde böyle bir kısıtın olmasının amacı, yerleştirme sırasında sınavla yerleşemeyen adayların açıkta kalmayıp adrese dayalı bir okula yerleştirilmesi. LGS puanıyla öğrenci alan okulların tercihi az çok adaylar ve veliler tarafından biliniyor. Ancak öğrenci ve veliler yerel yerleştirme tercihlerini neye göre yapacakları konusunda daha az bilgiye sahipler. Peki yerel tercihlerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Eğitim Uzmanı Salim Ünsal yerel tercihlerle ilgili tüm detayları SABAH'a şöyle anlattı:
Öncelikle bir aday yerel yerleştirmede en çok 5 tercih yapabiliyor. Yerel tercihin ilk kuralı bu.
İkinci olarak yerel tercihlerin ilk 3'ünün adayın kendi tercih bölgesinden olması gerekiyor. İsterse 5 tercihi de varsa kendi bölgesindeki okullardan yapabiliyor.
Üçüncü kural ise yerel tercihlerde bir okul türünden azami 3 okul seçebilmek. Yerel yerleştirmede farklı 3 okul türü var. Bunlardan ilki sınav kapsamına alınmayan Anadolu liseleri, diğeri sınav kapsamının dışında tutulan Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri. İşte bu 3 okul türünün herhangi birinden 3 okuldan fazla tercih yapılamıyor.
TEK TERCİH DE YAPILABİLİR
Eğer tercihler 5'e tamamlanacaksa 3'ünü bir okul türünde,n 2'sini ise diğer bir veya iki okul türünden seçmek gerekiyor. Buradaki kombinasyonu 2-2-1 şeklinde de yapabilirsiniz. Sadece 4. ve 5. okulun aynı tür olmaması gerekiyor.
Dördüncü bir kural ise adayların 5 tercihin tamamını yapmak zorunda olmamaları. Adaylar yerel yerleştirmede tüm tercihleri doldurabilecekleri gibi tek tercihle de işlemi tamamlayabiliyorlar. Ancak açıkta kalma ihtimaline karşı 5 tercihi de doldurmakta yarar var.
ÖNCELİK LGS TERCİHLERİNDE
Tüm bu açıklamalardan sonra adayların aklına şöyle bir soru gelebilir: "Önce yerel tercihleri yapıyorsak, bizi önce yerel tercihlerimize yerleştirip oraya yerleşemezsek sınavla gireceğimiz okullara mı yerleştirecekler?" Hayır. Eğer bir aday sınava girmiş ve merkezi yerleştirme tercihi yapmışsa sistem önce onu bu tercihlerinden birine yerleştirmeye çalışıyor.
Eğer aday puanla bir okula yerleşmişse, sistem onun yerel tercihlerine ve yapmışsa pansiyonlu okul tercihlerine bakmıyor. Bu işlemi yaparken merkezi sınav için yapılan 10 tercihin tamamını sistem sorguluyor. Eğer yerleştirmişse işlem yerleşilen okul itibarıyla tamamlanıyor. 10 tercihin hiçbirine yerleşecek kadar puan ve yüzdelik dilime sahip değilse sistem bu sefer öğrencinin yerel yerleştirme tercihini ilkten sona doğru sorgulamaya başlıyor.