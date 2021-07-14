YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınlayacak. Tercih tarihleri sonuçların açıklanmasının ardından netleşecek.
YKS sınav sonuçları hakkında yoğun bir şekilde araştırmalar sürüyor. 2 milyonun üzerinde kişinin katılım gösterdiği üniversite sınavı sonuçları, ÖSYM takvimine göre Ağustos ayında açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise tercih maratonu başlayacak. Üç oturum halinde tamamlanan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Üniversite sınav sonuçları/YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de!
CEVAP ANAHTARLARI
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf
Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf
Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf
İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf
Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"