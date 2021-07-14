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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Yükseköğretime yapay zekâ desteği

Yükseköğretime yapay zekâ desteği
MEF Üniversitesi yapay zekâ ve girişimcilik alanlarında öğretmenlikten mühendisliğe, hukuktan psikolojiye her bölümün öğrencisi tarafından alınabilecek iki ayrı yan dal açtı. Veri İlmi ve Yapay Zekâ yan dalıyla sadece sayısal alanlarda değil, sözel alanlarda öğrenim gören öğrenciler de kendi ders içeriklerine uygun olarak hazırlanan programlardan yararlanabilecek. Girişimcilik yan dalıyla da startup muhasebesi, startup finansı, startup hukuku, dijital pazarlama, e-ticaret ve strateji derslerinin yanında her bölüme özel konuklar üzerinden girişimcilik örneklerinin verileceği seminerler düzenlenecek.
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Yükseköğretime yapay zekâ desteği
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