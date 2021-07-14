Zaaf Ne Demek? TDK Sözlük Anlamına Göre Zaaf Nedir?

Halk arasında aşil topuğu ya da hassas karın olarak da bilinen, kişinin en çok değer verdiği ve vazgeçmesi en zor olan alışkanlıkları zaaf olarak adlandırılır. İnsanlar en çok zaaflarından yara alır. Bu durumu ilk kez duyanlar, zaaf ne demek diye merak ediyor. Kendi zaaflarının farkında olmayan pek çok kişi TDK sözlük anlamına göre zaaf nedir diye araştırıyor.

ZAAF NE DEMEK?

Zaaf kelimesi Arapça'dan dilimize geçmiş bir sözcüktür ve zayıflık anlamına gelmektedir. Bir kişinin zayıf olduğu konu onun zaafı kabul edilir. Bu zaaf genelde kişilerin en hassas olduğu konularda gerçekleşir.

ZAAFIM VAR NE DEMEK?

Bir kişinin "zaafım var" demesi, onun bir kişiye, duruma, nesneye karşı kendini alıkoyamadığı şiddette bir çekimi olduğunu gösterir. İrade zayıflığı ya da çok düşkün olma hali olarak ifade edilen bu durum, kişinin bir kişiye düşkünlüğü, bir olaya bağımlılığı ve benzeri hallerinde kullanılır. İrade ve nefis terbiyesi ile zaafların önüne geçmek mümkündür.

ZAAF SAYMAK NE DEMEK?

Zaaf saymak, eksiklik olarak görmek anlamına gelen bir ifadedir. Düşkünlük, eksiklik, irade zayıflığı, yetersizlik anlamlarına gelen zaaf kelimesi, kişinin bir konudaki hassasiyetini göstermek amacıyla da kullanılır. Bu bağlamda zaaf saymak, bir kişinin hassas olduğu konunun onun eksikliği olarak görüldüğünü kabul etmek manası taşır.

ZAAF ÖRNEKLERİ

Zaaflar genelde kişinin en hassas olduğu ve en çok yara aldığı yerleridir. En sık rastlanan zaaf örnekleri kişilerin ailesi, sevdikleri, arkadaşları ve yıllar içinde edindikleri alışkanlıklarıdır. Bağımlılıklar da kişinin zaafları arasında gösterilir ki buna zararlı bağımlılıklar da dahildir.

ZAAF KELİMESİNİN KULLANILDIĞI CÜMLELER

"Kendisine zaafımdan ziyade metanetimi gösterdiğim kadın içeriye girdi." (Peyami Safa)

"Öteki, bütün bunları bir zaaf sayarak bu sefer ondan borç almış, ödememiş." (Sait Faik Abasıyanık)