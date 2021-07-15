Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci gözünü AÖL sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 3. Döneme ilişkin sınavlar 3-7 Temmuz tarihleri aralığında online olarak düzenlenmişti. Sınavların sona ermesiyle beraber “2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?” gibi birçok soru sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili net bir tarih açıklamasında bulunmazken sonuçların kısa bir süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce açıköğretim lise öğrencisinin 3. Dönem kapsamında katılım sağladığı sınavların 3-7 Temmuz 2021 tarihleri aralığında düzenlendiği biliniyor. Öte yandan "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Sonuçların aolweb.aol.meb.gov.tr web sitesi üzerinden kısa zamanda erişime açılacağı düşünülüyor. Buna göre; Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB'den gelen son dakika açıklamaları ve tüm detaylar…