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Haberler Eğitim Haberleri MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.7.2021 07:40 Son Güncelleme: 15.7.2021 07:41

MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci gözünü AÖL sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 3. Döneme ilişkin sınavlar 3-7 Temmuz tarihleri aralığında online olarak düzenlenmişti. Sınavların sona ermesiyle beraber “2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?” gibi birçok soru sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili net bir tarih açıklamasında bulunmazken sonuçların kısa bir süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce açıköğretim lise öğrencisinin 3. Dönem kapsamında katılım sağladığı sınavların 3-7 Temmuz 2021 tarihleri aralığında düzenlendiği biliniyor. Öte yandan "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Sonuçların aolweb.aol.meb.gov.tr web sitesi üzerinden kısa zamanda erişime açılacağı düşünülüyor. Buna göre; Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB'den gelen son dakika açıklamaları ve tüm detaylar…

Açıköğretim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Açık öğretim lisesi (AÖL) online sınav giriş sayfası, 3 Temmuz'da erişime açılmıştı. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve online sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son buldu. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir tarih açıklanmadı ancak iki hafta içerisinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor.

Açıköğretim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV İTİRAZLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde;

Açıköğretim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Açıköğretim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Açıköğretim AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

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MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
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