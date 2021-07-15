BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı (BİLSEM), 9 Temmuz 2021 tarihinde sona ererken gözler sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Normal şartlarda 2 Temmuz'da açıklanması beklenen sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ertelenmişti. Grup tarama uygulama sonuçları http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklandı. MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı
MEB tarafından BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı sonuçları sorgulaması http://meb.gov.tr üzerinden gerçekleşecekken BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü olarak duyuruldu. Detaylar şöyle;
BİLSEM sonuçları MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2 Temmuz'da açıklanacaktı. Ancak bireysel değerlendirmelerin tam kapanma döneminde yapılmaması nedeni ile takvimde belirtilen günler de ileri bir tarihe ertelendi.
BİLSEM'in güncellenen takvimine göre, BİLSEM sonuçları 14 Temmuz'da açıklanacak.
Sonuçlara itirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilir. İtirazların sonuçları 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde belli olacaktır.
BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması
14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden açıklanacak. MEB tarafından BİLSEM sonuçlarının 14 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Grup tarama uygulama sonuçları http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.