BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı (BİLSEM), 9 Temmuz 2021 tarihinde sona ererken gözler sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Normal şartlarda 2 Temmuz'da açıklanması beklenen sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ertelenmişti. Grup tarama uygulama sonuçları http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklandı. MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı sonuçları sorgulaması http://meb.gov.tr üzerinden gerçekleşecekken BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü olarak duyuruldu. Detaylar şöyle;