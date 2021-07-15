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Haberler Eğitim Haberleri BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 15.7.2021 07:42 Son Güncelleme: 15.7.2021 07:43

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen grup tarama sınavlarının ardından BİLSEM sınav sonuçları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. İlkokullarda sınavla keşfedilen özel yetenekli öğrencilerin devletin özel eğitim kurumlarında öğrenim eğitim görmesine olanak sağlayan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavları tamamlandı. Sınava katılım gösteren öğrenci ve velisi gözlerini MEB’in resmi sitesinden gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. MEB tarafından yayınlanan sınav takviminde ise BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı (BİLSEM), 9 Temmuz 2021 tarihinde sona ererken gözler sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Normal şartlarda 2 Temmuz'da açıklanması beklenen sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ertelenmişti. Grup tarama uygulama sonuçları http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklandı. MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı sonuçları sorgulaması http://meb.gov.tr üzerinden gerçekleşecekken BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü olarak duyuruldu. Detaylar şöyle;

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

BİLSEM sonuçları MEB tarafından yayınlanan takvime göre 2 Temmuz'da açıklanacaktı. Ancak bireysel değerlendirmelerin tam kapanma döneminde yapılmaması nedeni ile takvimde belirtilen günler de ileri bir tarihe ertelendi.

BİLSEM'in güncellenen takvimine göre, BİLSEM sonuçları 14 Temmuz'da açıklanacak.

Sonuçlara itirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilir. İtirazların sonuçları 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde belli olacaktır.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ 2021

29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinden açıklanacak. MEB tarafından BİLSEM sonuçlarının 14 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu. Grup tarama uygulama sonuçları http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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BİLSEM sınav sonuçları açıklandı! 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı
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