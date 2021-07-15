Öykünmek Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Ve Eş Anlamlısı Nedir? Öykünmek Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Sanatta ve edebiyatta öykünme kelimesi sıkça karşılaşılan ifadelerden biridir. Bu ifadeyle karşılaşanlar, öykünmek kelimesi ne anlama gelir, eş anlamlısı nedir diye merak ediyor. Edebiyat eleştirmenlerinin ve sanatçıların sıkça kullandığı bu terim, TDK sözlük anlamı ile öykünmek nedir sorusuyla gündeme geliyor. İşte Eski Türkçe kökenli bu kelimenin anlamı ve kullanım örnekleri.

ÖYKÜNMEK NE DEMEK TDK SÖZLÜK ANLAMI?

Öykünmek kelimesi "birine benzemeye çalışmak, benzemek istemek, özenmek, onu taklit etmek" anlamına gelir. Bir kişinin çeşitli konularda kendinden üstün gördüğü birine özenmesi, ona imrenerek onun gibi davranmaya çalışması ona öykündüğü anlamına gelir.

ÖYKÜNMEK KÖKENİ HANGİ DİL?

Eski Türkçe ö- "anlamak" kökünden öt- "anlatmak" fiili türemiş, bu da ödük "hikaye, anlatı" sözcüğünün kökü olmuştur. Bu kelimenin +In son ekini almasıyla oluşan ötkün- fiili ise Eski Türkçe'den sonra ses değişimiyle öykün- halini almıştır.

SANATTA ÖYKÜNME NE DEMEK?

Sanatta öykünmek, bir sanatçının başka bir sanatçının eserlerinden esinlenmesi ya da doğrudan ona özenerek eserler ortaya koyması anlamına gelir. Öykünmek ilham almaktan ziyade doğrudan benzemeye çalışmak, kopya çekmek, taklit etmek anlamlarına gelir. Örneğin bir ressam başka bir ressamın eserine benzer bir eser oluşturursa bu durumda ona öykünmüş olur.

ÖYKÜNMEK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Öykünmek kelimesinin eş anlamlısı "özenmek, taklit etmek, imitasyon" olarak karşımıza çıkar

AĞZINA ÖYKÜNMEK/ÖKENMEK NEDİR?

Halk dilinde ökünmek ya da ökenmek şekliyle yer tutan bu kelime anlamını korumaktadır. "Ağzına öykünmek" ya da "ağzına ökenmek" ifadesi ise "birinin söylediklerini tekrar etmek, yineleyerek onunla alay etmek" anlamına gelir.

ÖYKÜNMEK İLE İLGİLİ CÜMLELER

Germ olup öyküneli hüsnüne sen mâh-veşin / Kimse bakmaz yüzüne zerrece ey mâh güneşin (Zâtî)

Zülfüne öykünmek istermiş hümâ ammâ ne sûd / Böyle yüksekten uçan şehbâz ile pervâz güç (Rûhî-i Bağdâdî)

Gangster filmleri çoklukla gençler arasında öykünme isteği uyandırır. (Necati Cumalı)

Şair burada Divan şairlerine öykünmüş.

Babasını çok sevdiği için her hareketinde ona öykünüyor.