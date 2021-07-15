Zümrüdüanka Ne Demek? Zümrüdüanka Kuşu Efsanesi Nedir?

Küllerinden doğmak deyiminin kaynağı olan Anka kuşu ya da diğer adıyla Zümrüdüanka, mitoloji alanına meraklı olanlar tarafından inceleniyor. Çeşitli halkların mitolojisinde yer bulan bu efsanevi varlık, Zümrüdüanka ne demek, Anka kuşu neyi temsil eder sorusuyla araştırılıyor. Zümrüdüanka kuşu efsanesi nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

ANKA NE ANLAMA GELİR?

Anka kelimesinin tek başına bir anlamı yoktur. Özel isim olan Anka, Pers mitolojisine dayanan efsanevi bir kuşun adıdır. Günümüzde Anka sözcüğü mecaz anlam kazanarak "adı var kendi yok olan şey" anlamı kazanmıştır. Bazen Anka bazen de Zümrüdüanka olarak anılan bu kuş, edebiyatta ve resim sanatında sıkça kullanılmaktadır. Bu kuş Türk mitolojisinde büyük yere sahip olan Tuğrul kuşuna da zaman zaman karşılık verilmektedir ancak farklı olduğu görüşü daha ağır basmaktadır.

ZÜMRÜDÜANKA NE DEMEK?

Zümrüdüanka Kaf Dağı'nda yaşayan, zaman zaman irice bir kuş, bazen de kanatlı dev bir yaratık olarak anlatılan mitolojik bir varlıktır. Bazı eserlerde aslan pençelerine ve köpek başına sahip bir tavus kuşu olarak resmedilmiştir. Bir antik İran tanımında Simurg'un yani Anka kuşunun kendisini alevlerle kaplayana kadar 1700 yıl yaşadığı, başka kayıtlarda ise onun ölümsüz olduğu ve Bilgi Ağacı'nda bir yuvası olduğundan bahsedilmiştir.

ANKA KUŞU NEYİ TEMSİL EDER?

Efsanelerde Kaf Dağı'nda ve Habeş diyarında yaşadığı iddia edilen Anka kuşunun ölümsüz olduğu rivayet edilir. Kartaldan daha iri olan bu kuş, Türk mitolojisinde kendini aramanın ve yeniden doğmanın sembolüdür. Anka kuşu, sadakati, zarafeti, hakkaniyeti ve tekamülü de temsil eder.

ANKA KUŞU ÖLÜMSÜZ MÜ?

Batı kültüründe Feniks, İran geleneğinde Simurg, Orta Doğu kültüründe Anka kuşu olarak adlandırılan bu kuş Türk mitolojisinde de Kerkes adını almaktadır. Kaynaklar Anka kuşunun ölümsüz olduğunu iddia etmektedir. Bu kuşla ilgili diğer iddia da ömrünün çok uzun olduğu ve kolay kolay ölmediği yönündedir. İran efsanesine göre, bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur.

ZÜMRÜDÜANKA KUŞU EFSANESİ NEDİR?

Zümrüdüanka kuşu efsanesi Şahname, Mantıku't-Tayr ve benzeri pek çok önemli eserde yer bulmaktadır. Efsaneye göre Anka kuşu zaman zaman kendini tutuşturur, sonra da küllerinden yeniden doğar. Sembolizmde bu kuş spiritüel aydınlanma ve reenkarnayon olarak açıklanır.

ZÜMRÜDÜANKA KUŞU GERÇEK Mİ?

Zümrüdüanka gerçekte olmayan efsanevi bir varlıktır. Fars mitolojisinden doğan bu kuş, Türk mitolojisinin yanı sıra farklı milletlerin kültürlerinde de geniş bir yer tutar.