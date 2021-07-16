AÖL ek ve telafi sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL ek sınav tarihleri 2021!

AÖL ek sınav tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler bu kapsamda "AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, online mı olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Önceki dönemlerde bu sınavların mezuniyet için yeterli puana sahip olamayan ve dönemi 8 üzeri olan öğrenciler için yapılıyordu. İşte AÖL ek sınav tarihleri…
AÖL EK SINAV TARİHLERİ!
AÖL ek sınav sürecine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında, güncel durum haberimizde yer alacaktır.
AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.