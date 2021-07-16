ASELSAN Lisesi öğrencilerini bekliyor

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ankara'dan sonra Konya
'da da açılan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor.
Bu yıl LGS
puanı ile 60 öğrenci kabul edecek olan Merkez Selçuklu ilçesindeki okul, savunma sistemleri üzerine eğitim verecek. İki dalda, 5 yıllık eğitim içeriğine sahip okulda bazı dersler ASELSAN Konya eğiticileri tarafından verilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrencilerin staj, burs ve iş istihdamı konusunda ASELSAN Konya ile ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Okulun psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Sümeyra Gülbudak ise devam eden LGS tercihleri nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını paylaştı. Gülbudak, "Yüzde birlik dilimden, beşlik dilime kadar birçok öğrencimiz buraya gelip bilgi alıyor. Mühendislik alanında devam etmek isteyen, üniversite eğitimini bu alanda sürdürmek isteyen öğrencilerimizden özellikle talep olduğunu görüyoruz" diye konuştu.