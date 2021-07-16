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Giriş Tarihi: 16.7.2021

Boğaziçi’ne Prof. Dr. İnci vekâleten atandı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Boğaziçi’ne Prof. Dr. İnci vekâleten atandı
2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı. Boğaziçi Rektörlüğü'ne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekâleten atandı. İnci, Türkiye'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alıyor. Şubat ayında rektör yardımcılığına atanan Prof. Dr. İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor. Öte yandan rektörlük adaylığı için başvurular açıldı. Rektör adayları 2 Ağustos Pazartesi mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecekler. İnci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında dün anma programına katılarak Boğaziçi Üniversitesi'nde yer alan Rumeli Hisarı Şehitliği'nde şehitler için dua etti.
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Boğaziçi’ne Prof. Dr. İnci vekâleten atandı
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