Boğaziçi’ne Prof. Dr. İnci vekâleten atandı

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Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi
Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu
, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı. Boğaziçi Rektörlüğü'ne Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
vekâleten atandı. İnci, Türkiye'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alıyor. Şubat ayında rektör yardımcılığına atanan Prof. Dr. İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor. Öte yandan rektörlük adaylığı için başvurular açıldı. Rektör adayları 2 Ağustos Pazartesi mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvuruda bulunabilecekler. İnci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında dün anma programına katılarak Boğaziçi Üniversitesi'nde yer alan Rumeli Hisarı Şehitliği'nde şehitler için dua etti.