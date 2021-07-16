DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

Dikey Geçiş Sınavı'nın tamamlanması ile birlikte DGS sınav sonuçları hakkında araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından erişime açılacak olan sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanacak. Öte yandan; 2021 DGS için sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemi süreci ve tarihleri hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda; DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 DGS sonuçları açıklanma tarihi
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
DGS PUANI İLE ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS sonuçlarının açıklanacağı gün ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun da yayımlanacağı bekleniyor. DGS tercih kılavuzunda üniversite tercih tarihleri ve işlemlerin nasıl yapılması gerektiği bilgileri yer alacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
2021-DGS: SİSTEMDEKİ EĞİTİM BİLGİLERİNİN ADAYLAR TARAFINDAN KONTROLÜ VE EĞİTİM BİLGİSİ SEÇME İŞLEMİ
2021-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor. Adayların 13 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Ağustos tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 13 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.
Eğitim bilgisi YÖKSİS' e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 02 Ağustos 2021 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.
Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 02 Ağustos 2021 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacak.
2021-DGS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 2 Ağustos saat 16.00'da sona erecek. ÖBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacak.. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; ön lisans alan bilgisi, okul kodu kullanılacak.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.