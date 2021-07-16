DGS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı?

2021 DGS sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sınava giren ön lisans mezunu adaylar, sonuçların belirleneceği tarihi öğrenmek isteyerek DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS 2021 sonuç açıklama tarihi ve diğer tüm merak edilenler şöyle;