DGS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı?

2021 DGS sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sınava giren ön lisans mezunu adaylar, sonuçların belirleneceği tarihi öğrenmek isteyerek DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
DGS 2021 sonuç açıklama tarihi ve diğer tüm merak edilenler şöyle;
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak olan tercih kılavuzunda belirlenen tarihlerde adaylar tarafında yapılacak.