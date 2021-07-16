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Giriş Tarihi: 17.7.2021 00:03 Son Güncelleme: 17.7.2021 00:03

DGS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı?

Meslek Yüksekokulları, açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanların, lisans eğitimine geçiş için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından adaylara uygulanmasının ardından sınav sonuçlarına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021 DGS sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sınava giren ön lisans mezunu adaylar, sonuçların belirleneceği tarihi öğrenmek isteyerek DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürerek bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS 2021 sonuç açıklama tarihi ve diğer tüm merak edilenler şöyle;

  • 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 13 Ağustos 2021 Cuma günü, ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden sınava giren adaylara duyurulacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak olan tercih kılavuzunda belirlenen tarihlerde adaylar tarafında yapılacak.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı?
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