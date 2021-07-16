Ortaöğrenimi başarıyla bitiren öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan nitelikli okullara girebilmek için LGS sınavına girmişti. Sınav sonuçlarına göre lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna MEB'den yanıt bekliyor. Lise yerleştirme tercihleri yarın son bulurken, henüz tercihlerini tamamlamayan adaylar için 2021 MEB LGS tercih ekranı ve sonuç ekranı haberimizde.
LİSE TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN SON BULACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu sınav takvimine göre 5 Temmuz'da başlayan lise yerleştirme tercih işlemleri 16 Temmuz Cuma günü sona erecek. Adaylar 16 Temmuz'a kadar başvurularını MEB resmi sitesi üzerinden ya da e-Okul üzerinden gerçekleştirecek.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sınava ilişkin yerleştirme tercihleri Temmuz ayının ilk iki haftasında alınıyor. Tercih sonuçları ise sınav takviminde belirtildiği üzere 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. LGS nakil başvuruları ise 26-30 Temmuz arası alınacak. Nakil işlemleri Ağustos ayı içinde tamamlanacak.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
a) 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.