LGS tercihlerinde son gün tüyoları

1 milyon 200 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisi için lise tercihleri bugün saat 17.00'de sona erecek. Peki hâlâ tercih yapmayan veli ve öğrenciler nelere dikkat etmeli? Okulların hangi özellikleri dikkate alınmalı? Lise tercihlerinde en önemli kriterler neler? Lise giriş sınavları sonrasında tercih döneminin titizlikle ele alınması gerektiğini söyleyen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin "Tercihler sırasında okulun akademik başarısı ile birlikte teknolojik olanaklarına, İngilizce
dil edinimine ve yurt dışı danışmanlığına odaklanılmalı" dedi. Meslek seçiminin temelini lise ve üniversite tercihlerinin oluşturduğunu söyleyen Sezgin veli ve öğrencilere şu 3 önemli uyarıda bulundu:
1- TEKNOLOJİK OLANAKLAR:
Pandemi sürecinde net bir şekilde gördüğümüz üzere dijital alt yapısı güçlü olan kurumlarda eğitim gören çocuklar, uzaktan eğitime kolaylıkla adapte oldu ve derslerinden geri kalmadı. Dünya hızla değişiyor. Bundan 10 yıl sonra çocuklarımızı çok farklı meslekler bekliyor olacak. Dijital ve teknolojik bir devrim sürecinden geçiyoruz. Bu bağlamda tercih yaparken okulların dijital ve teknolojik olanaklarına dikkat edilmeli.
2- YABANCI DİL EĞİTİMİ:
Dijital iletişimin yaygınlaşmasıyla artık dünya küçük bir köy haline gelmeye başladı. Şu an dünyada 300 milyon küresel çalışan var. Çocuklarımız iş hayatına atıldığında bu sayının 2 milyara ulaşacağı söyleniyor. Bu nedenle çocuklarımız dünyanın ortak dili olan İngilizce'yi ya da başka bir yabancı dili çok iyi öğrenebilecekleri bir liseyi tercih etmeliler.
3- SOSYAL BECERİLER:
Son olarak ileride yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler, okulların yurt dışı danışmanlığı kriterlerini de iyi incelemeleri gerekiyor. Ayrıca okulun ders dışı faaliyetleri de bu süreçte önemlidir. Çünkü öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp çalışmalarının yapılması, projeler geliştirebilmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunabilmesi; onun topluma ve bireylere daha duyarlı olmasını, sorumluluk almasını, takım çalışmasına yatkın olmasını, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tanımasını sağlayacaktır.