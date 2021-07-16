Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile yıllık kişi başına düşen gelirin altında kalan ve sınavda başarılı olan öğrencilere burs veriliyor. Bu sınava girecek olan öğrenciler ve velileri, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman diye araştırıyor. İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihe ertelendi diye merak eden milyonlarca genç, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

2021 İOKBS BURSU NE KADAR OLACAK?

İOKBS bursları 2021'in ilk 6 ayında 340 TL olarak yattı. Yılın ikinci 6 ayında ise İOKBS burslarının 370 TL olarak yatırılması bekleniyor.

2021 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 25 Nisan tarihinde ertelenmişti. Bakan Selçuk, sınavın hangi tarihe erteleneceğin salgının durumuna göre belirleneceğini bildirmişti. Geçtiğimiz yıl sınavın Eylül ayına ertelendiğini de kaydetmişti. Henüz bakanlıktan sınav tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Henüz bir açıklama yapılmaması nedeniyle sınavın yine Eylül ayında düzenleneceği öngörülüyor.