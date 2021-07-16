Son dakika: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu açıklandı!

Son dakika haberi: ÖSYM resmi sitesi üzerinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu erişime açtı. Milyonlar YKS sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirirken gelen bu son dakika haberi gündemdeki yerini aldı. Tercihlerin yapılacağı süreçle ilgili bilgilerin de yer aldığı kılavuz binlerce üniversite adayının gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda detaylar merak ediliyor. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu...
SON DAKİKA: KILAVUZ YAYINLANDI!
İşte ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasının detayları;
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
TERCİHLERİN YAPILMASIYLA İLGİLİ DETAYLAR YER ALDI!
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sınav takvimine göre 4 Ağustos'ta açıklanacak. Üniversite tercihleri de takip eden günlerde alınmaya başlayacak.
ÖSYM SINAV SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
Adaylara sınav sonucuna ilişkin ayrıca bir belge gönderilmeyecek. Sınav sonuçları internetten, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden görüntülenecek. Adaylar 4 Ağustos'tan itibaren YKS sonuç ekranı erişimini sağlayacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı 4 Ağustos tarihinden sonra YKS tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM'nin sınava ilişkin takviminde belirtildiğine göre, YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.