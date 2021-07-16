Son dakika: YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu açıklandı!

Son dakika haberi: ÖSYM resmi sitesi üzerinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu erişime açtı. Milyonlar YKS sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirirken gelen bu son dakika haberi gündemdeki yerini aldı. Tercihlerin yapılacağı süreçle ilgili bilgilerin de yer aldığı kılavuz binlerce üniversite adayının gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda detaylar merak ediliyor. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu...