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Giriş Tarihi: 16.7.2021 23:39 Son Güncelleme: 16.7.2021 23:39

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?

Hayallerindeki üniversitelere gidebilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS 2021) giren adaylar. ÖSYM’den gelecek sonuç açıklama haberi için heyecanla bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine girecek olan adaylar YKS 2021’den aldıkları puan ve sıralamaya göre üniversite seçimi yapacak. Bu bilgilerle sınav sonuçlarına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtları ve diğer tüm bilgiler.

YKS 2021 sonuçları milyonlarca üniversite adayı tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından adaylara uygulanmasının ardından sonuçları için heyecanlı bekleyişi süren 2021 Yükseköğretim kurumları sınavına ilişkin tüm detayları öğrenmek isteyen adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile 2021 YKS sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm merak edilenler şöyle;

ÖSYM sınav takvimine göre YKS 2021 sonuçları 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü, ÖSYM resmi sınav sonuç açıklama sayfası üzerinden sınava giren adaylara duyurulacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan paylaşımda YKS 2021 AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar tarafından merak edilen kontenjanlar ve tercih tarihlerine ilişkin detaylar açıklığa kavuşturuldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık.

Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.



YKS 2021 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından üniversite adaylarına fikir olması amacıyla 2021 Yükseköğretim kurumları kontenjanları kılavuzu paylaşıldı. Ön bilgi amaçlı paylaşılan söz konusu kılavuzun yenisi tercih döneminden önce adaylara duyurulacak ve tercihler yeni paylaşılacak olan kılavuz üzerinden yapılacaktır.

2021-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU | TIKLAYINIZ...

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
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