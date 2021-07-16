YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?

YKS 2021 sonuçları milyonlarca üniversite adayı tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından adaylara uygulanmasının ardından sonuçları için heyecanlı bekleyişi süren 2021 Yükseköğretim kurumları sınavına ilişkin tüm detayları öğrenmek isteyen adaylar YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ile 2021 YKS sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm merak edilenler şöyle;